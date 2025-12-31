Diyarbakır'da kar yağışı

ARAÇLAR YOLDA KALDI, UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken, Diyarbakır Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edildi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği, trafiğin durma noktasına geldiği kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan bazı araçlar, çevredekiler tarafından itilerek güvenli bölgeye çekildi. Bu yoğunlukta karın yağmasını fırsat bilenler ise çocuklarıyla çıkıp, kartopu oynadı. Ailesiyle Dağkapı Meydanı'na gelen küçük kız çocuğu da ilk kez kar yağışıyla karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,