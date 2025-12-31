Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle havalimanında uçak seferleri iptal edildi, trafik durma noktasına geldi ve yolda kalan araçlar vatandaşlar tarafından itildi. Çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken, Diyarbakır Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edildi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği, trafiğin durma noktasına geldiği kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan bazı araçlar, çevredekiler tarafından itilerek güvenli bölgeye çekildi. Bu yoğunlukta karın yağmasını fırsat bilenler ise çocuklarıyla çıkıp, kartopu oynadı. Ailesiyle Dağkapı Meydanı'na gelen küçük kız çocuğu da ilk kez kar yağışıyla karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

