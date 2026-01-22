Haberler

Diyarbakır'da özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlere 1 gün kar tatili

Güncelleme:
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, ulaşımda aksaklıklar göz önünde bulundurularak bu kararın alındığını duyurdu.

DİYARBAKIR'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Diyarbakır Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün ara verildiğini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 23 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
