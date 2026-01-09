Haberler

Diyarbakır'da, karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir otomobil, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan otomobil, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olmasıyla Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde bazı yollarda buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Kırsal Boşat Mahallesi'nde mahsur kalan bir otomobil, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Silvan Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

