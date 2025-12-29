Diyarbakır'da eğitime kar engeli
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra bütün okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının sürdüğünü açıkladı.
