Diyarbakır'da kar yağışı; sürücülerin zor anları kamerada

Diyarbakır'da kar yağışı etkisini sürdürürken, kayganlaşan yollar nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Sürücülerin yaşadığı zor anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Kulp ilçesinde ise yokuş aşağı kayan minibüsün üzerine doğru geldiğini gören kamyonet sürücüsü, son anda manevra yaparak kazayı önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel