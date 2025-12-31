Diyarbakır'da kar yağışı; sürücülerin zor anları kamerada
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar çeşitli kazalara yol açtı. Olaylar cep telefonlarıyla kaydedilirken, Kulp ilçesinde bir kamyonet sürücüsü son anda bir minibüs kazasını önlemeyi başardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel