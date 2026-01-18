Diyarbakır'da yüksek kesimlerde kar, merkezde karla karışık yağmur etkili oldu

DİYARBAKIR'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu. Karla mücadele ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, etkisini sürdüren kar yağışlarının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre kar yağışı, Siirt'te Baykan, Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde, Şırnak'ta merkez, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, Batman'ın kuzeyinde ise Sason ve Kozluk ilçelerinde kuvvetli (10–20 santimetre), yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacak. Ayrıca buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.