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Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Şahıs Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

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Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Abdulmenav Gülaydın, Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a ambulans helikopterle sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede rahatsızlanan 50 yaşındaki Abdulmenav Gülaydın, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Gülaydın'ın ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Gülaydın, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Gülaydın, burada hazır bekletilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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