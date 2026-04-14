Haberler

Diyarbakır'da otomobilin kaldırımda çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü olay sonrası polise teslim oldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 öğrenci kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

M.M.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dicle Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali K. (17) ve Ahmet Çınar Ü'ye (11), ardından ağaçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ali K, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Çınar Ü. de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf Ercan Kaya, AA muhabirine, sabah saatlerinde iş yerinde bulunduğu sırada kazanın olduğunu belirterek, "Dışarıya koştum, baktım araç kaldırımın üstünde. İki çocuğa çarpmış. Sağlık ekibi ve polisi aradık. Bölgede sabah saatlerinde okula giden çok sayıda öğrenci var." ifadesini kullandı.

Esnaf Erdi Yoldaş da kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Allah yaralılara şifa versin." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

