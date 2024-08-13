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Diyarbakır'da Kadınlar Tarihi ve Kültürel Mirası Küp ve Testilere İşliyor

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Diyarbakır'da mesleki eğitim gören kadınlar, seramik ve çömlek atölyesinde hazırladıkları küp ve testilere kentin tarihi ve kültürel mirasını nakşediyor. Bu eserlerin yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunularak kentin tanıtımına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Diyarbakır'da mesleki eğitim gören kadınlar kentin tarihi ve kültürel mirasını hazırladıkları küp ve testilere işliyor.

Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen kursa katılan 13 kadın, seramik ve çömlek atölyesinde usta öğreticiler eşliğinde çamur ve killi topraktan küp ve testiler hazırlıyor.

Kadınlar hazırladıkları bu küp ve testilerin üzerine, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile bu yapıların üzerindeki figürleri nakşediyor.

Kadınların el emeği ile hazırladığı birbirinden şık farklı şekillerde ve renklerdeki küp ve testilerin yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunularak kentin tanıtımına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Sur Kültür Yolu Festivali için hazırlık yapıyorlar

Sur Kaymakamlığı ADEM Proje Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, seramik ve çömlek atölyesinde üretilen eserlerle kenti tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarihi ve kültürel mirasın işlendiği küplerin ve testilerin ülkenin farklı illerine ve yurt dışına gönderilmesini hedeflediklerini belirten Demirel, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları sosyal medyada gören işletmelerin, firmaların sipariş verdiğini ifade etti.

Demirel, gelen siparişleri kursiyerlerin eğitimcilerin refakatinde hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi surlarda yer alan aslan, boğa figürünün buradan alınıp başka bir ülkeye götürülmesi söz konusu olamaz. Ancak küp ve testiye işlenmiş hali ev ve işyerlerin dekorasyonunda kullanılabilir. Ekim ayında başlayacak Sur Kültür Yolu Festivali için hocalarımız ve kursiyerlerimiz hazırlık yapıyor. Diyarbakır'daki tarihi yapıları ve üzerlerindeki figürleri küp ve testilerin üzerine işleyerek lansman, sergi, workshop çalışması yapılacak. Bu çalışma kursiyerlere gelir de getiriyor."

"Sosyal medyadan özel siparişler almaya başladık"

Kursiyerlerden Aynur Ateş, kursta iyi bir eğitim aldıklarını, bunu meslek haline getirmeyi planladığını söyledi.

Diyarbakır'ın sembol yapılarını küp ve testilere işlerken aynı zamanda kentin tarihini de öğrenme imkanı bulduklarını anlatan Ateş, hayalindeki mesleğe bu kurs sayesinde ulaşma imkanı bulduğunu belirtti.

Ateş, sosyal medyadan özel siparişler almaya başladıklarını belirterek şöyle dedi:

"Diyarbakır'ın sembol yapılarını ve kültürünü küplere ve testilere işlerken aynı zamanda tarihini de öğreniyoruz. Fotoğraflara bakarak, tarihi yapıları ve figürleri küplere ve testilere işliyorum. Hem meslek öğreniyoruz hem de kazanç elde ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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