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Diyarbakır'da Kadın Kursiyerlerin El Sanatları Sergisi

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Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla hazırladıkları dokuma ürünlerini sergiledi. Vali Ali İhsan Su'nun açılışını yaptığı sergide, ipekten kimono ve peştamal gibi ürünler beğeni topladı.

Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırladıkları dokuma ürünlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenledikleri sergide beğeniye sundu.

Vali Ali İhsan Su, tarihi Paşa Hamamı'nda, kadın kursiyerlerce tezgahlarda dokunan ve beğeniye sunulan ipekten kimono (geniş kollu sabahlık, bornoz) ve peştamal gibi ürünlerin teşhir edildiği serginin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Su, hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Yapılan her çalışmanın ve her projenin kadınların hayatın birçok alanında yer almasına vesile olacağını dile getiren Su, "Burada önemli bir hizmeti hem göreceğiz hem de açılışını yapacağız. Aile destek merkezlerimiz çok önemli bir işlevi ortaya koyuyor. Bugün buradaki ADEM, 2014 yılında faaliyete başlamış. O günden bugüne de 13 branşta yaklaşık 5 bin 500 kardeşimize ulaşmıştır. Bu önemli bir rakam." dedi.

Yapılan çalışmaların tarihi Paşa Hamamı'nda sergilenmesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Su, aile destek merkezlerinde açılan kursların her yönüyle toplum ve kadınlar için son derece faydalı olduğunu söyledi.

Sur Kaymakamı Asım Solak da Kaymakamlık olarak 3 ayrı ADEM'de kadınların hobi ve mesleki amaçlı gelişimine katkı sunmak için tüm imkanlarıyla destek sunduklarını kaydetti.

Daha sonra Vali Su ve eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Solak, Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel ve diğer katılımcılar serginin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliğe, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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