Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, elektronik eşya ve alkol gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 7 bin 978 paket sigara, 1660 paket ısıtılmış tütün mamulü, 1343 puro, 102 muhtelif malzeme, 89 elektronik sigara, 34 elektronik eşya, 29 termos, 4 kilogram nargile tütünü ve 4 litre alkol ele geçirildi.

Yakalanan 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Eren Bülbül'ün annesinden yürek dağlayan sözler: Ben 9 yıldır...
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı

Fön ücreti yüzünden mahalle karıştı: 9 kişi taş ve sopalarla ev bastı

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor