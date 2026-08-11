Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 7 bin 978 paket sigara, 1660 paket ısıtılmış tütün mamulü, 1343 puro, 102 muhtelif malzeme, 89 elektronik sigara, 34 elektronik eşya, 29 termos, 4 kilogram nargile tütünü ve 4 litre alkol ele geçirildi.

Yakalanan 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA