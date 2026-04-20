Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 bin 381 paket sigara ve diğer kaçak ürünlerle birlikte toplam 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 28 bin 381 paket sigara, 27 bin 751 paket tütün mamulü, 9 bin 720 güneş gözlüğü, 1844 puro, 291 kilogram nargile tütünü, 196 elektronik sigara, 140 kol saati, 126 termos, 135 muhtelif malzeme, 11 cep telefonu, 2 kilogram açık tütün ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
