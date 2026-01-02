Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı / Haber eklendi

Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, atık tankerinde gizlenmiş 32 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Organizatörleri olduğu iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda, atık tankerinin içinde özel bölmelere gizlenmiş Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada şüpheli görülen bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu. Yapılan kontrollerde tankerin özel olarak oluşturulmuş gizli bölmelerinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tankerden çıkarılan 32 göçmen, sağlık kontrolleri yapılarak, işlemlerinin ardından geri gönderme noktasına gönderildi. Organizatörlük yaptıkları suçlamasıyla 5 şüpheli ise gözaltına alındı, çekici ve atık tankerine el konuldu. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerine ise ev hapsi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
