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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliye işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliye işlem yapıldı
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Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlarda 300 kök kenevir ve skunk ile 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 300 kök kenevir ve skunk, 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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