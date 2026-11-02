Diyarbakır'da jandarma 28 şüpheliye işlem yaptı, 123 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 525 kök kenevir ve skunk, 523 uyuşturucu hap ve 123 kilogram esrar ele geçirildi, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA