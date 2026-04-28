Diyarbakır'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, S.O, İ.O, N.U, M.D.A. ve M.E.A. suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen jeneratör, 2 demir levye, 2 kürek, 4 metre üçlü priz, matkap ile 9 matkap ucu, çekiç, keski, alan tarama çubuğu ve 4 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

