Diyarbakır'da İsrail Protestosu: Burger King'e Taşlı Saldırı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından bir grup, tekbir getirerek Burger King işletmesine taşlı saldırı düzenledi.

Aralarında Hüda-Par, Memur-Sen, Yeryüzü Doktorları'nın da olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

STK'lar adına açıklamayı yapan Yeryüzü Doktorları Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Eşef Araç, Gazze'de yaşananlara Müslümanların duyarsız kaldığını belirterek, İsmail Heniye'nin inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi Rabbine kavuştuğunu söyledi. Dr. Araç, "Gazze'nin kahraman direnişçileri, kanlarının son damlasına kadar savaşıp mücadelelerine devam ediyor. İslam ümmeti olarak da bizler de pasif ve sefil bir duruşla varlığımızı zillet içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'nin masum çocuklarının, kadınlarının ve yaşlılarının katledilmesinden dolayı hesabını çetin bir şekilde ilahi huzurda vereceğimizi unutmayalım. Bedenler parçalanırken, ağıtlar arş-ı alayı titretirken, mabedler bombalanırken, hastaneler işlevsiz bırakılırken ve eğitim kurumları bir bir yok edilirken bizler tüm bunlar karşısında sessizliğimize devam ederek zimni bir destek içerisinde olduğumuzun farkında bile değiliz. Bu gün öyle bir gündür ki ümmet orta yerinden vuruldu. Gözyaşları akıp sel oldu. Öfke yumrukları bir tufan oldu. Direnişin kahramanı, Filistin'e özgürlük vazifesini layıkıyla icra ederek Rabbiyle buluşmaya gitti. Evet, direniş cephesinin lideri şehid İsmail Heniyye inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi Rabbine kavuştu. Rabbim şehadetini makbul ve ali eylesin" dedi.

İktidara çağrı: Müslüman halkımızın sabrını daha fazla taşırmayın

Açıklamasında, iktidara da çağrıda bulunan Dr. Araç, İsrail'e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin yetkililerine sesleniyoruz. Sokağın sesine kulak verin. Meydanların sesini duyun. Allah'tan korkun. Milli menfaatlerinizi akan mazlumun kanına tercih etmeyin. Her gün yapılan katliamlara seyirci kalmayın. Soykırımları izleyerek maslahatınızı öncelemeyin. Aksi halde bu yangın sizi de bizi de saracaktır. Acil stratejik adımlar atın. Adım atarsanız güçlü olursunuz, güçlü olmak için risksiz hesaplar peşinden koşmayın. Uluslararası diplomasi ve anlaşmaları bağlayıcı olarak görmeyin zira işgalci ve istilacı güçler bunu açık bir şekilde çiğnediklerinde bağlayıcı görmezken neden bizim için bağlayıcı olsun ki? Şu taleplerimizi en gür şekilde tekrarlıyoruz. İsrail'e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatın. Diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri acilen gözden geçirin ve derhal adım atın. Müslüman halkımızın sabrını daha fazla taşırmayın" şeklinde konuştu.

Tekbir getirerek Burger King'e saldırdılar

Açıklamanın ardından bir grup, Ulu Cami yakınlarındaki ve güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı tutulan Burger King şubesi önüne gelerek, İsrail aleyhine slogan attı. Bir süre sonra grup, tekbir eşliğinde Burger King'e taşlı saldırıda bulundu. Bölgede önlem alan polis ekiplerinin müdahalesi sonucu grup, güçlükle dağıtıldı.