Diyarbakır'da İşçi Eylemleri Devam Ediyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, burada yaptığı açıklamada her zaman işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Dayanışma ve inançla bu süreci birlikte atlatacaklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Sizler haklı ve onurlu bir duruşun temsilcilerisiniz. Bu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın. Haklarınızı sonuna kadar savunmak için, birlikte mücadele edeceğiz. Hukuki yollarla, adalet arayışınızı sürdürerek sesinizi daha fazla kişiye duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu haksızlığın, tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yer alacağına inanıyoruz. Bugünler geçecek. Hak ettiğiniz gibi emeğimizin karşılığını alacağınız ve haklarınızın teslim edileceği günler mutlaka gelecek. Sizlerin mücadelesi sadece kendiniz için değil aynı zamanda gelecek nesiller için de büyük bir anlam taşıyor. Her zaman yanınızdayız."