Haberler

Diyarbakır'da iş yeri kurşunlama ve yaralama şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde farklı tarihlerde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde farklı tarihlerde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce Kayapınar'da 27 Temmuz'da bir iş yerinin kurşunlanması, 15 Ağustos'ta da bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, iki olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

3 kardeşin ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler