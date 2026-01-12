Haberler

Diyarbakır'da İş Yerine Silahlı Saldırı Kameraya Yansıdı

Güncelleme:
Diyarbakır'da üç kişi tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı cep telefonuna yansıdı. Saldırganlar, iş yerine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da üç kişi tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da son dönemlerde iş yerlerine silahlı saldırı olayları sürüyor. Dün akşam saatlerinde üç kişi, bir iş yerinin önüne gelerek üzerindeki tabancayla defalarca ateş açtı.

Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı kaydedildi.

Saldırganların yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
