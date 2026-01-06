Haberler

Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Sedat E. hayatını kaybetti. Olay ile ilgili polis ekipleri çalışmalarına başladı.

2. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sedat E'ye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
