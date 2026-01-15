Haberler

Diyarbakır'da 2'nci kattan düşen Velat öldü


Bismil ilçesinde inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen 16 yaşındaki Velat Kılınç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen Velat Kılınç (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 2 katlı inşaatın son katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Velat Kılınç, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Velat Kılınç, kurtarılamadı. Kılınç'ın cenazesi, Akpınar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
