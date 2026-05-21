Diyarbakır'da ortaokullar arası "İngilizce Bilgi Yarışması Finali" düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Join Our English Journey 2' İngilizce bilgi yarışmasının finali yapıldı. 64 okuldan 260 öğrencinin katıldığı yarışmada Mimar Sinan Ortaokulu birinci oldu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yabancı dil öğrenimini daha etkili, kalıcı ve eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Join Our English Journey 2 İngilizce Bilgi Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda ortaokul öğrencilerinin İngilizce okuma, anlama, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini geliştirme hedefiyle "Join Our English Journey 2" bilgi yarışması düzenlendi.

Kent genelindeki 14 ilçeden 64 ortaokuldaki 260 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, başarılı performans sergileyen 6 okul final programında yarıştı.

Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen final programında konuşan Proje Koordinatörü Aysun Keleş, temel hedeflerinin öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmak, özgüven, takım çalışması ve iletişim becerilerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan her öğrencinin gösterdiği emek ve kararlılıkla önemli bir başarıya imza attığını belirten Keleş, "Bu süreç sadece bilgi yarışmasından ibaret değildir. Birlikte düşünmek, doğru zamanda karar vermek ve aynı zamanda öğrenmek bu sürecin bir parçasıdır. Dil öğrenmek sadece kelime ezberlemek değildir, dünyayı daha geniş bir perspektiften görebilmektir." dedi.

Yarışmada, Mimar Sinan Ortaokulu 1'inci, Akşemsettin Ortaokulu 2'inci, Süleyman Nazif Ortaokulu ise 3'üncü oldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
