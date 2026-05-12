Haberler

Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri şenlikte eğlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nda "2. Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nda "2. Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Gülnur Özyürek Akildiz öncülüğünde okul bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, çeşitli gösteriler ve oyunlar eşliğinde eğlendi.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte öğrenciler, yöresel oyunlar sergiledi.

Müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenen öğrenciler, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Sınıf öğretmeni Akildiz, etkinlik ile öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamayı, birlik, beraberlik ile dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öğrenciler ile velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin geleneksel hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım