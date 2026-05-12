Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri şenlikte eğlendi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Gökhan Demir İlkokulu'nda "2. Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Gülnur Özyürek Akildiz öncülüğünde okul bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, çeşitli gösteriler ve oyunlar eşliğinde eğlendi.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte öğrenciler, yöresel oyunlar sergiledi.

Müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenen öğrenciler, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Sınıf öğretmeni Akildiz, etkinlik ile öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamayı, birlik, beraberlik ile dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öğrenciler ile velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin geleneksel hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.