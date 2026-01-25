Haberler

Diyarbakır Valiliği: İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının Vatandaş Girişinin Bulunduğu Yola El Yapımı Patlayıcı Atıldı

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının girişine el yapımı patlayıcı atıldığını duyurdu. Olayda hasar oluşmazken, faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını, olayda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Valilik, olayın ardından kaçan yüzleri maskeli 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğünün ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

