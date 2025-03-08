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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bazı araçlar da ateşe verildi.

KAVGA 3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y. ile Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

yiyin bitirin birbirinizi iki kisi bir araya gelip konuşmaktan aciz insanlar sonra nerde devlet diye bagirirsiniz

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Haber YorumlarıTheC:

Yıl 2025 olmuş ama bunların kafa milattan önce 2025 yılında..

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sarı oğlan insanları eleştirmek akıl vermek bazılarının haddi değildir

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Haber YorumlarıErdal_19:

diyarbakırdan adam çıkmaZ

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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Cehalet bu toprakları terk etmemeye yemin etmiş. Toplumun ezici bir kısmı, yaptığı davranışın neye malolacağını ya da bir sonraki adımın onu nereye götüreceğini öngöremiyor. Bu tür olaylar hep devam edecek bu topraklarda.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

çözüm öldürmek degil şahabettin

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Haber Yorumlarıgumusss390:

cahilsiniz cahil

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

İnsan gibi yaşamak varken niye bu kin bu düşmanlık

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