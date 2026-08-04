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Ergani'de Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Ergani'de Arazi Kavgası: 7 Yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. Olay, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçe merkezinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Kırsal Coşkun Mahallesi'nde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, ilçe merkezinde devam etti. İlçe merkezinde karşılaşan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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