Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan aşevi hizmete açıldı. Aşevi, her gün diyetisyenler kontrolünde hazırlanan yemekleri yaşlı ve engelli bireylere ulaştıracak.

Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete açıldı.

İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) binasında kurulan aşevinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurumların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aşevinde diyetisyenler kontrolünde hazırlanan yemekler her gün SYDV ekipleri tarafından yaşlı ve engelli bireylerin evlerine ulaştırılacak.

Açılışta konuşan Kaymakam İsmail Pendik, Bağlar'ın Diyarbakır'da sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların yaşadığı bir ilçe olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle Bağlar'da başlatmış oldukları "vefa" projesiyle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylere hizmet sunacaklarını ifade eden Pendik, "Yaşlı veya engelli olup, yemek yapacak kimsesi bulunmayan 750 vatandaşımızın kapısına her gün sıcak yemek götüreceğiz. Bu hizmete ilçemizde çok büyük ihtiyaç vardı. Faaliyete geçen aşevi bu açığı kapatmada boşluğu dolduracak. Ayrıca olası bir afette aşevimiz 10 bin kişiye yemek hizmeti verebilecek kapasitede. Bu açıdan afetler ve olağanüstü olaylarda Bağlar ilçesi olarak imkanlarımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ise aşevinin çok sayıda ihtiyaç sahibinin günlük yemek ihtiyacına cevap vereceğini kaydetti.