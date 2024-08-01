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Diyarbakır'da İhtiyaç Sahipleri İçin Geçici Giyim Mağazası Açıldı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'Geçici Giyim Mağazası' hizmete açıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Deniz Feneri Derneği tarafından kurulan mağazanın açılışında konuşma yaptı. Mağazada yaklaşık 7 bin kişiye giysi desteği sunulacak.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" hizmete açıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Deniz Feneri Derneği tarafından Üçkuyular Mahallesi'nde kurulan mağazanın açılışındaki konuşmasında, kentte insanlara iş ve AŞ imkanları sağlamayı istediklerini belirtti.

Zorluoğlu, "Bu tür yardımlaşmalar kültürümüzün çok büyük bir parçası. Dolayısıyla bu kültür ve bu gelenek devam edecek. Ne yaparsak yapalım elbette yardıma muhtaç vatandaşlarımız olacaktır. Onlara Deniz Feneri gibi sivil toplum kuruluşları ve bağışçıları mutlaka el uzatacak. Biz de devlet olarak bu tür organizasyonlara katılarak destek vereceğiz." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelerin yararına açılışı yapılan bu mağazaya katkı sunanlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Ataman, kentteki iş insanlarına Deniz Feneri Derneğine destek sunmaları çağrısında bulundu.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, derneğin 29 yıllık geçmişe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı.

Yıldız, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 81 ilde, 65 ülkede bir şekilde insanlara dokunmuşuz. Geçici giyim mağazası, Deniz Feneri Derneğinin projelerinden sadece birisidir. Türkiye genelinde sabit 12 giyim mağazamız var. Sosyal incelemeleri yapılan aileleri davet etmek kaydıyla mağazalarımızdan giyim, gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabit mağazalarımızın olmadığı yerlerde de geçici mağazalar açıyoruz. Diyarbakır'da açtığımız geçici mağazamızda yaklaşık 7 bin ferde giysi desteği sunacağız."

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Ataman ve Yıldız ile davetlilerin katılımıyla mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Zorluoğlu Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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