Diyarbakır'da Hükümlüler Okulları Yeniden Boyuyor

Diyarbakır'da hükümlülerden oluşan "mobil kamu hizmet ekipleri", okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in öncülüğünde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen kurslarda işin uzmanlarından teorik olarak haftanın belirli günlerinde boyacılık ve peyzaj eğitimi alan hükümlüler, ardından öğrendiklerini uygulamayla pekiştiriyor.

Haftada 20 saat olmak üzere 2,5 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan hükümlülere kursların sonunda sertifika veriliyor.

Bu eğitimler sayesinde hükümlülerden oluşan "mobil kamu hizmet ekipleri", kentte hastane, okul ve kamu kurumlarının binalarını ücretsiz boyayarak, peyzaj ve temizlik çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Ramazan ile Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, hükümlülerin okullarda yaptıkları çalışmaları inceledi.

Şimdiye kadar 56 okulda çalışma yürütüldü

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldığını belirten Sadoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda okullarımızda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde eğitim gören hükümlülerimiz tarafından okullarımızda çalışmalar yapılıyor. Diyarbakır'da şimdiye kadar 56 okulda yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında temizlik, bakım, onarım, boya ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Yeni eğitim süreci başlayana kadar çalışmalarımız sürecek"

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kamu Hizmet Birimi Sorumlusu Emre Bilinmiş ise hükümlülerin denetimli serbestlik altında cezalarının üçte birlik kısmını ücretsiz kamu hizmetinde tamamlamalarının gerektiğini belirtti.

Hükümlülüğün etkinliğini ve niteliğini artırmak adına geçen yıl "mobil kamu hizmet ekipleri"nin oluşturulduğunu aktaran Bilinmiş, özellikle boya ve peyzaj alanlarında uzman kişilerce hükümlülere verilen eğitim hizmetlerini devam ettirdiklerini kaydetti.

Kurslarda alınan eğitimi başarıyla tamamlayan hükümlülere sertifika verildiğini, sertifikalarla hükümlülerin istihdama dahil olduğunu anlatan Bilinmiş, "Aynı zamanda talepte bulunan kurumlarımızın da işlemlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Geçen yıldan bu yana başta eğitim ve sağlık kurumlarımız olmak üzere birçok kurumun talebi yerine getirildi. Şu ana kadar 260 kurumla işbirliği yaptık. Bu çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Tatil sürecini dikkate alarak ağırlıklı olarak okullarda faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Bilinmiş, öğrencilerin temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Bilinmiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te 27 okul, bu yıl da şu ana kadar 56 okulumuzun boya, peyzaj ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan planlamalar dahilinde yeni eğitim süreci başlayana kadar çalışmalarımız devam edecektir. Kurumlarımızda yürüttüğümüz bu faaliyetler kentte büyük bir ses getirmiştir. Oluşturduğumuz ekiplerimize talep her geçen gün artıyor. Eğitim kurumlarımızda yürüttüğümüz tüm faaliyetler öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için. Bunu sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümlülerimiz de yürütülen bu faaliyetler sayesinde istihdama dahil oluyor. Birçok hükümlümüz özellikle boya alanında aldıkları bu eğitimle farklı illerde istihdama dahil oldu."