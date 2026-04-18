Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'da yargılama deneyimi yaşayacak

Diyarbakır'da düzenlenecek "DÜHAK Yargı Simülasyonu" programı kapsamında bir araya gelecek 20 farklı üniversiteden hukuk fakültesi öğrencileri, yargılama süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Düşünce ve Hareket Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliğinin destekleri ve üniversitenin ev sahipliğinde "DÜHAK Yargı Simülasyonu" programı düzenlenecek.

20-23 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek program kapsamında 20 farklı üniversiteden hukuk fakültesi öğrencileri, duruşma salonu ortamında yargılama süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Öğrenciler, 4 gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

Çeşitli konukların yer alacağı programda, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Menteş moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Korkut, Prof. Dr. Tahir Muratoğlu, avukatlar Rıza Yorulmaz ve Cahit Tatlı tarafından söyleşiler gerçekleştirilecek.