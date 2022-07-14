Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir okulda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir okulda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Ulutürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde yaklaşık 150 bin lira değerinde elektronik eşyaların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit ederek, düzenledikleri operasyonla suça sürüklenen E.T. (15) ile İ.A. (22), Ö.P. (23) ve E.Ö'yü (23) çalınan elektronik eşyalarla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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