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Diyarbakır'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını eleştirdi ve halkı ilaç boykotuna çağırdı.

Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan, İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile siviller öldürülüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyoruz. Halkımızdan da biz doktorlara ve eczacılara ilaç boykotunu hatırlatmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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