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Diyarbakır'da Hayırseverlerden 8 Derslikli İlkokul

Diyarbakır'da Hayırseverlerden 8 Derslikli İlkokul
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Alatosun Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapılacak 8 derslikli ilkokul için imza töreni düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, eğitim alanındaki ihtiyaçların arttığına dikkat çekerek hayırseverlerin katkılarının önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hayırseverler tarafından 8 derslikli ilkokul yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alatosun Mahallesi Tezharap mezrasına yapılacak okul için, Valilik'te düzenlenen imza töreninde, Vali Murat Zorluoğlu ve hayırseverler arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Zorluoğlu, eğitim alanındaki fiziki ihtiyaçların her geçen gün arttığına dikkat çekerek, hayırseverlerin bu alandaki katkılarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Zorluoğlu, "Hayırseverlerimizin bu manada, bu konulara ilgileri bizleri mutlu ediyor. Okul yapımında emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu okul, yapılacağı mezrada önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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