Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğinde çocuklar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak ilahiler seslendirdi ve Hacivat-Karagöz oyunu sahneledi. Etkinlik namazla sonlandı ve vakıf temsilcisi Davut Yazgil, namazın önemini vurguladı.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi.

Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi yanında düzenlenen etkinliğe, eğitimi tamamlayan çocuklar Ulu Cami önünden Gazi Caddesi boyunca yürüyerek geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar ilahiler seslendirdi, Hacivat ile Karagöz oyunu sahnelendi ve ardından ikindi namazı cemaatle kılındı.

Vakıf adına konuşan Davut Yazgil, "Hayat Namazla Güzeldir" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, namazın önemine değindi, anne ve babalara çocuklarını namaza yönlendirdikleri için teşekkür etti.

Yazgil, "Namaz, gözümüzün aydınlığıyken aynı zamanda ruhumuzun ve bedenimizin aydınlığına vesile olan bir ibadettir. Konuştuklarımız, yaptıklarımız sadece burada kalmasın. Bu fiiliyatı eve taşıyacağız. Lütfen herkes kendine bir gün belirlesin ve evladının onu sabah namazına uyandırmasına vesile olsun. Ancak bu şekilde namazı evlerimizde diriltebiliriz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, uçan balonlara bağlanan Sumud Filosu fotoğrafı ve destek içerikli yazılı pankart gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
