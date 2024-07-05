Diyarbakır'da Hastane Başhekimine Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açıldı.

Merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güler, saldırıdan yara almadan kurtulurken, araca iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.