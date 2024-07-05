Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Hastane Başhekimine Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Güler yara almadan kurtulurken, araca iki kurşun isabet etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açıldı.
Merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güler, saldırıdan yara almadan kurtulurken, araca iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Diyarbakır Çınar Saldırı Güvenlik Polis Sağlık Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title