Hani'de firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan verilen 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. yakalandı.

R.Y. hakkında 42 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA