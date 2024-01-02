Diyarbakır'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.