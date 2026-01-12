Haberler

Diyarbakır'da "Güvercin Oteli"nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nde çıkan yangında çok sayıda güvercin hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "Güvercin Oteli"nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü.

Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde "Güvercin Oteli" olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, oteldeki çok sayıda güvercin öldü.

Otelde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Haberler.com
