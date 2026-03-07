Hırsızlık yaparken kamerayı fark edince vazgeçti
Olay, dün sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Siteye giren şüpheli, binanın içinde karton kutuda bulunan testereyi alıp çıkmak istedi. Bu sırada güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, testerenin bulunduğu kartonu aldığı yere bıraktı. Ardından kameraya doğru bakarak ellerini havaya kaldırıp, binadan ayrıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.