Diyarbakır'da bir kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Kübra K, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Kübra K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde 21 yaşındaki Kübra K'yi başından tabanca ile vurulmuş halde bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kübra K'nin bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

