Diyarbakır'da "Gelecek Köklerde Saklı" adlı resim sergisi açıldı

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yaptığı yeşil vatan temalı "Gelecek Köklerde Saklı" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının girişinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan 25 eserden oluşan resim sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Serginin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erdal Seven ve öğrenciler yaptı.

Serginin koordinatörü ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Diyarbakır sorumlusu Leyla Kalay, "Bu eserler, gençlerimizin doğaya bakışını, suya duyduğu saygıyı ve ormanı bir yeşil vatan olarak sahiplenişini yansıtan güçlü birer mesajdır. Geleceği korumak, bugünden köklerimize sahip çıkmakla mümkündür. Ormanlarıyla nefes alan, suyuyla hayat bulan bu topraklar ancak bu bilinçle yetişen gençlerle korunabilir. Bugün burada gördüğümüz her bir çalışma, aslında yarınlara bırakılacak güçlü bir iradenin, ortak bir sorumluluk bilincinin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 2 gün boyunca açık kalacak.