Diyarbakır'da Yargılanan 19 Gazetecinin Yurt Dışı Yasağına Devam Kararı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla 19 gazetecinin yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, gazetecilerin yurt dışı yasağı kararının devamına karar verdi.

Diyarbakır'da 2022'de yapılan polis operasyonunda gözaltına alınan 19 gazeteci ve basın çalışanının "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın 10'uncu duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, yargılanan gazeteciler Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Abdurrahman Öncü, Serdar Altan, Berivan Karatorak ve Esmer Tunç hazır bulundu.

Gazetecilerin savunmalarının ardından söz alan avukat Resul Tamur, gazetecilerin mesleki faaliyetleri ve aileleri ile görüşmelerinin engellendiğini dile getirerek, yurt dışı yasağını ihlal eden bir girişim olmadığını, bu nedenle yasağın kaldırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağının devamına karar vererek, duruşmayı 9 Temmuz'a bıraktı.

