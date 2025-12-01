Diyarbakır'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 25 Tutuklama

Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, "Ajans" adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen fuhuş şebekesine yönelik Diyarbakır merkezli olarak 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay ve Antalya'da düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sosyal medya üzerinden fotoğraf albümleri oluşturarak mağdur kadınları müşteri temini amacıyla pazarladıkları, kendilerine "ajans" süsü vererek fuhuş ağı kurdukları belirlendi.

Bilgisayar başında "admin" olarak adlandırılan kişinin, oluşturulan fotoğraf albümü üzerinden seçilen kadınları kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara yönlendirdiği tespit edildi.

Taksiciler sadece taşımacı değil, organizatör gibi davrandı

Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca ulaşım sağlamadığı; müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin örgüt içindeki iletişimlerinde kadınlar için "kraliçe", taksiciler için "konumcu" gibi şifreli ifadeler kullandıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt yapısında üst, orta ve alt kademeler bulunduğu, görev dağılımının net olarak belirlendiği ve gelirlerin paylaştırıldığı kaydedildi.

Kazançları lüks mekanlarda harcadılar

Şüphelilerin fuhuştan elde ettikleri paraları lüks eğlence mekanlarında harcadıkları, kadınlardan ve müşterilerden alınan ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıkları anlaşıldı.

Şebekeye yönelik 25 Kasım'da düzenlenen "Figüran" adlı operasyonda 28 mağdur kadın kurtarıldı. Müşteri konumundaki 80 kişiye toplam 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulanırken, fuhuş için kullanıldığı belirlenen 23 otel ve apart hakkında oda kapatma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.