Fazla yük taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu kamerada
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda fazla yük taşıdığı için devrilme tehlikesi olan kereste yüklü TIR, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sürücüler, olası bir kaza riskine karşı dikkatli davrandı.

DİYARBAKIR'da fazla yük taşıdığı görülen ve devrilme tehlikesi olan kereste yüklü TIR, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda dün akşam saatlerinde kereste yüklü 34 BE 424 plakalı TIR, fazla yük taşıdığı için devrilme tehlikesi geçirdi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan diğer sürücülerin olası bir kazaya karşı takip mesafesini korudukları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
