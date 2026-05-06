Diyarbakır'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nı kurarak, geçmişteki faili meçhul cinayetleri ve kayıp olaylarını aydınlatmak için çalışmalara başladı. Diyarbakır'da 70 dosya tespit edildi ve bunlar üzerinde incelemeler gerçekleştirilecek.

FAİLİ Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Diyarbakır'da 1 başsavcı vekili ve 1 savcı görevlendirildi. Kurulan heyet, ilçelerden gelen dosyalar da dahil olmak üzere en eskisi 2002 yılına ait 70 dosyayı incelemeye aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp olaylarını farklı bir gözle incelemeye başladı. İlk tespitlere göre; ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil Gülistan Doku soruşturması gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

Diyarbakır'da da bu konuda araştırmaların yapılması için 1 başsavcı vekili ve 1 savcının görevlendirilmesinin ardından kurulan heyet, ilçeler de dahil olmak üzere kent genelinde bu türden şu ana kadar 70 dosya tespit etti. Kentte en eskisi 2002 yılına ait olan, delil yetersizliği ya da karartılması nedeniyle faili meçhul kalan bu dosyaların yapılacak çalışmaların ardından bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
