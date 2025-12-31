Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı

Güncelleme:
Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu bir çırçır fabrikasının çatısı çökerken, o anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. İki işçi son anda kurtuldu.

FABRİKA ÇATISI ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çırçır fabrikasının çatısı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü sırada 2 işçinin son anda kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

