Diyarbakır'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" düzenlendi

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın müsabakaları merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Turnuvada, aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 6 takım mücadele etti.

Müsabakaların sonunda katılımcılara madalya verildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
