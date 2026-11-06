Diyarbakır'da etkili sağanak alt geçit ve otoparkları su bastı, sürücüler zorlandı

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DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitleri ve otoparkları su bastı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından, kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle birçok otopark ve zemin katlardaki iş yerleri ile bazı alt geçitleri su bastı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı