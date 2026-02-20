Diyarbakır'da eski eşine silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, eski eşine silahlı saldırı girişiminde bulunan E.A. tutuklandı. Olay, E.A'nın S.K. ile sokakta tartışmasının ardından gelişti.
Merkez Kayapınar ilçesinde 18 Şubat'ta E.A, sokakta karşılaştığı boşandığı eşi S.K. ile bir süre tartıştı.
Tartışmanın ardından E.A, kadının başına silah dayadı.
Silah tutukluk yapınca çevredekilerin araya girmesiyle kadın olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Aydın Arık